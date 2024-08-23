Бывший конкурент Лунина может стать партнером Забарного
«Борнмут» ведет переговоры по аренде Кепы с «Челси»
Английский «Борнмут» интересуется испанским вратарем лондонского «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Орнштейн.
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По информации источника, «вишни» ведут переговоры с «синими» относительно сезонной аренды 29-летнего футболиста.
Напомним, в прошлом сезоне Кепа на правах аренды выступал за «Реал» и был конкурентом украинца Андрея Лунина. В случае перехода в «Борнмут» испанец станет партнером другого игрока сборной Украины - Ильи Забарного.
В сезоне 2023/24 Кепа Аррисабалага сыграл 20 матчей за «Реал», пропустив 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кепой интересовался «Наполи».
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