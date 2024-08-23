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Англия
23 августа 2024, 16:14 |
686
0

Бывший конкурент Лунина может стать партнером Забарного

«Борнмут» ведет переговоры по аренде Кепы с «Челси»

23 августа 2024, 16:14 |
686
0
Бывший конкурент Лунина может стать партнером Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Английский «Борнмут» интересуется испанским вратарем лондонского «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

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По информации источника, «вишни» ведут переговоры с «синими» относительно сезонной аренды 29-летнего футболиста.

Напомним, в прошлом сезоне Кепа на правах аренды выступал за «Реал» и был конкурентом украинца Андрея Лунина. В случае перехода в «Борнмут» испанец станет партнером другого игрока сборной Украины - Ильи Забарного.

В сезоне 2023/24 Кепа Аррисабалага сыграл 20 матчей за «Реал», пропустив 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кепой интересовался «Наполи».

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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