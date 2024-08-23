«1925 заиграет, я узнавал». Носов прокомментировал вылет из Кубка Украины
Президент «Металлиста 1925» продолжает верить в команду
Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов прокомментировал поражение и вылет из Кубка Украины 2024/25 от ровенского «Вереса» (0:4):
«Обращаюсь к болельщикам нашей команды, для кого Харьков – это не просто название города. Все у нас получится, к результату не бывает короткого пути. И русню растащат наши воины, и «1925» заиграет. Поверьте, я узнавал. Всех обнял».
Напомним, основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов стал президентом харьковского «Металлиста 1925» в октябре 2023 года, когда спас клуб от исчезновения из-за финансовых проблем прошлых владельцев.
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