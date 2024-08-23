Артета оценил игру Зинченко в первом туре АПЛ, сравнив с конкурентом
Главный тренер «Арсенала» – об игре украинца и Юрриена Тимбера
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, может ли конкурент Александра Зинченко по позиции левого защитника 23-летний Юрриен Тимбер сыграть в полузащите.
– Тимбер – это вариант в полузащите?
– Да. Он может играть на разных позициях. Его универсальность – одно из самых сильных его достоинств. Нам не хватало его 11 месяцев. Здорово, что он вернулся. На днях он провел несколько качественных минут. Как и Зинченко. Думаю, Алекс был очень хорош в первые 60 минут против «Вулвз». Такая способность найти то, что нужно команде в эту минуту, очень ценна.
– Тимбер хорошо сыграл против «Вулвз», он уже достаточно хорошо готов, чтобы выйти в старте?
– У него была очень хорошая предсезонка до определенного момента, а потом мы вынуждены были остановить его, потому что у него были небольшие проблемы. Так что мы не верили, что он готов, и мы должны были его подготовить. Нам нельзя рисковать, так что я не уверен, – сказал Артета.
«Арсенал» сыграет следующий матч УПЛ против «Астон Виллы» 24 августа, начало в 19:30 по Киеву.
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