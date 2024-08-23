«Играли в свое удовольствие». Эксперт оценил поражение Кривбасса от Бетиса
Сергей Чуйченко считает, что испанский клуб был на голову сильнее украинского коллектива
Бывший украинский нападающий Сергей Чуйченко прокомментировал поражение «Кривбасса» от испанского «Бетиса» (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.
– Трудно что-то комментировать, когда одна команда намного сильнее другой. Эту разницу мы увидели в игре «Кривбасс» – «Бетис».
– Да, во всех компонентах испанцы на голову выше нашей команды: в прессинге, владении мячом, и в других действиях. Испанцы, забив первый гол, начали спокойно играть, не волнуясь о конечном результате. Было ощущение, гости понимали, что они рано или поздно забьют еще сколько нужно. Играли в свое удовольствие. И легкую победу одержали на классе.
– «Бетис» выиграл матч, не прилагая никаких усилий, сделав это в среднем и размеренном темпе.
– Наша беда – в уровне чемпионатов Украины и Испании. Класс Ла Лиги несопоставим с нашим. «Бетис» владел полным преимуществом на протяжении всей игры, если бы нужно было добавить, то сделали бы это без особых усилий.
– Что интересно, в стартовом составе «Кривбасса» на игру вышло пять легионеров, но и это не помогло.
– Согласен. Проявляли себя в некоторых эпизодах, но не хватило в общекомандных действиях. Было много ошибок в обороне, а команда сильнее классом, сразу же использует свои шансы, доведя спокойно матч до логического результата.
– Поражение 0:2 – это еще хорошо закончилось. Счет мог бы быть разгромным.
– Добавить и нечего. При явном преимуществе одной команды, хорошо, что так закончилось. Повторюсь, «Бетис» не напрягаясь, играя в свое удовольствие, получил то, что нужно.
– Такие матчи для «Кривбасса» – это неоценимый опыт, указатель, по какому пути нужно идти.
– Команда во главе с Юрием Вернидубом еще два года назад играла в Первой лиге и за такой короткий период добилась успеха, заняв третье место в прошлом чемпионате. Вернидуб заслуживает похвалы, он топовый тренер. Нужно учитывать факт, что у нас война, и пригласить хороших футболистов в наш чемпионат очень трудно. Работает с тем, что есть. Это проблема большинства клубов. Даже ответная игра в Испании, где мы, понимаем, шансов нет, это тоже маленький опыт в будущее построение добротной команды.
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