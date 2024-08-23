«Играли в свое удовольствие». Эксперт оценил поражение Кривбасса от Бетиса

Бывший украинский нападающий Сергей Чуйченко прокомментировал поражение «Кривбасса» от испанского «Бетиса» (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25.

– Трудно что-то комментировать, когда одна команда намного сильнее другой. Эту разницу мы увидели в игре «Кривбасс» – «Бетис».

– Да, во всех компонентах испанцы на голову выше нашей команды: в прессинге, владении мячом, и в других действиях. Испанцы, забив первый гол, начали спокойно играть, не волнуясь о конечном результате. Было ощущение, гости понимали, что они рано или поздно забьют еще сколько нужно. Играли в свое удовольствие. И легкую победу одержали на классе.

– «Бетис» выиграл матч, не прилагая никаких усилий, сделав это в среднем и размеренном темпе.

– Наша беда – в уровне чемпионатов Украины и Испании. Класс Ла Лиги несопоставим с нашим. «Бетис» владел полным преимуществом на протяжении всей игры, если бы нужно было добавить, то сделали бы это без особых усилий.

– Что интересно, в стартовом составе «Кривбасса» на игру вышло пять легионеров, но и это не помогло.

– Согласен. Проявляли себя в некоторых эпизодах, но не хватило в общекомандных действиях. Было много ошибок в обороне, а команда сильнее классом, сразу же использует свои шансы, доведя спокойно матч до логического результата.

– Поражение 0:2 – это еще хорошо закончилось. Счет мог бы быть разгромным.

– Добавить и нечего. При явном преимуществе одной команды, хорошо, что так закончилось. Повторюсь, «Бетис» не напрягаясь, играя в свое удовольствие, получил то, что нужно.

– Такие матчи для «Кривбасса» – это неоценимый опыт, указатель, по какому пути нужно идти.

– Команда во главе с Юрием Вернидубом еще два года назад играла в Первой лиге и за такой короткий период добилась успеха, заняв третье место в прошлом чемпионате. Вернидуб заслуживает похвалы, он топовый тренер. Нужно учитывать факт, что у нас война, и пригласить хороших футболистов в наш чемпионат очень трудно. Работает с тем, что есть. Это проблема большинства клубов. Даже ответная игра в Испании, где мы, понимаем, шансов нет, это тоже маленький опыт в будущее построение добротной команды.