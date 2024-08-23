В Скале 1911 объяснили, почему отказали Ужгороду в переносе матча из-за ДТП
Владимир Бурий прокомментировал скандальную ситуацию
Президент «Скалы 1911» Владимир Бурий объяснил, почему клуб отказал «Ужгороду» в просьбе перенести матч 3-го тура Второй лиги из-за ДТП:
«Раздуваете из ничего. Я вам четко отвечу. «Ужгород» поехал в Житомир, отыграли матч с «Полесьем-2». Ни один игрок у них не травмирован. Неужели вы думаете, что мы не можем себя гуманно вести? Мы же нормальные люди. Скажем, если бы был травмирован хоть один футболист - вопросов нет, мы сразу согласились бы на перенос.
Я спросил у федерации футбола: «Почему с «Полесьем-2» не перенесли игру? Почему они не просили перенести?». Мне четко ответили: «Потому что «Полесье-2» отказалось».
Я спросил у «Ужгорода», травмирован ли у них хоть один игрок во время ДТП? «Нет, ни одного». А кто травмирован? «Врач, помощник и главный тренер». Так какой может быть перенос, ребята, о чем вы говорите?».
Ранее официальное заявление относительно инцидента выложил ФК «Ужгород».
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