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Украина. Вторая лига
23 августа 2024, 13:46 | Обновлено 23 августа 2024, 13:47
371
0

В Скале 1911 объяснили, почему отказали Ужгороду в переносе матча из-за ДТП

Владимир Бурий прокомментировал скандальную ситуацию

23 августа 2024, 13:46 | Обновлено 23 августа 2024, 13:47
371
0
В Скале 1911 объяснили, почему отказали Ужгороду в переносе матча из-за ДТП
Трибуна

Президент «Скалы 1911» Владимир Бурий объяснил, почему клуб отказал «Ужгороду» в просьбе перенести матч 3-го тура Второй лиги из-за ДТП:

«Раздуваете из ничего. Я вам четко отвечу. «Ужгород» поехал в Житомир, отыграли матч с «Полесьем-2». Ни один игрок у них не травмирован. Неужели вы думаете, что мы не можем себя гуманно вести? Мы же нормальные люди. Скажем, если бы был травмирован хоть один футболист - вопросов нет, мы сразу согласились бы на перенос.

Я спросил у федерации футбола: «Почему с «Полесьем-2» не перенесли игру? Почему они не просили перенести?». Мне четко ответили: «Потому что «Полесье-2» отказалось».

Я спросил у «Ужгорода», травмирован ли у них хоть один игрок во время ДТП? «Нет, ни одного». А кто травмирован? «Врач, помощник и главный тренер». Так какой может быть перенос, ребята, о чем вы говорите?».

Ранее официальное заявление относительно инцидента выложил ФК «Ужгород».

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ДТП чемпионат Украины по футболу авария Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый перенос матчей Ужгород Полесье-2 Житомир
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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