«Никому не пожелаем таких соперников». Заявление Ужгорода о матче со Скалой

ФК «Ужгород» опубликовал официальное заявление о том, что «Скала 1911» отказалась перенести очный матч 3-го тура Второй лиги, несмотря на то, что закарпатцы попали в ДТП накануне календарного матча с «Полесьем-2».

«Взаимопонимание, помощь, уважение к сопернику. Эти слова, к сожалению, не имеют ничего общего с действиями нашего следующего соперника – «Скала 1911».

Именно такой анонс лучше всего подходит к нашему воскресному матчу. Стрыйская команда настроена играть любой ценой, с «обезглавленным» ужгородским клубом и не хочет обсуждать никакие возможности переноса. Наш клуб делал несколько попыток и запросов к стрыйцам – каждый раз получал отказ.

После тяжелого ДТП в минувшие выходные все пострадавшие, а это весь тренерский и медицинский штаб прошли углубленное обследование, по итогам которого вынуждены продолжить свое лечение и восстановление. Поэтому команда осталась без тренеров и врачей и в таком режиме вынуждена готовиться к поединку.

Достаточное ли основание для переноса встречи отсутствие всех тренеров и медицинского персонала?! Для некоторых клубов очевидно этого не достаточно. Ведь «тренировочные микроциклы» и жажда взять три очка важнее здоровья своих коллег.

Никому не пожелаем пройти через такие сложные обстоятельства и иметь таких соперников, для которых «фейр плей» – это пустое слово.

P.S. Каждая трансляция матча начинается со слов об «объединении и консолидированности» – но уместно ли, чтобы эти слова вообще прозвучали в воскресенье?», – сказано в заявлении.

Матч между «Ужгородом» и «Скалой 1911» запланирован на 25 августа.