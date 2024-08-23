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  4. Эммануэль Пети назвал защитника, который может стать французским Ван Дейком
Англия
23 августа 2024, 12:30 |
361
0

Эммануэль Пети назвал защитника, который может стать французским Ван Дейком

Бывший игрок «Арсенла» уверен, что у Вильяма Салиба все получится

23 августа 2024, 12:30 |
361
0
Эммануэль Пети назвал защитника, который может стать французским Ван Дейком
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Вильям Салиба может стать французской версией Вирджила ван Дейка, считает бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети.

«Ван Дейк по-прежнему остается лучшим защитником в Премьер-лиге, он многого добился за «Ливерпуль». Но Вильям Салиба уже очень вырос и обладает большим потенциалом.

Салиба стал приятным сюрпризом в сборной Франции, и его прогресс был потрясающим. Он напоминает мне Ван Дейка, когда тот был немного моложе, играл за такой великий клуб, как «Ливерпуль», и был связующим звеном для клуба и страны», – сказал Пети.

Салиба был неотъемлемой частью обороны «Арсенала», которая в прошлом сезоне стала лучшей в АПЛ. 23-летний футболист также стал основным защитником сборной Франции, выступая в паре с Упамекано в качестве центрального защитника на Евро-2024.

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Эммануэль Пети Вильям Салиба Вирджил ван Дейк Ливерпуль Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: DAZN
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