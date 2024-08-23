Умер экс-тренер Федерера, Вавринки и Багдатиса

Утром в пятницу, 23 августа, перестало биться сердце шведского тренера по теннису Петера Лундгрена.

В прошлом году 59-летнему специалисту ампутировали левую ногу из-за инфекции.

В своей блистательной карьере в мужском теннисе легендарный тренер в разное время работал с Роджером Федерером, Стэном Вавринкой, Марсело Риосом, Маркосом Багдатисом и Григором Димитровым.

В прошлом году Лундгрен тренировал швейцарского теннисиста Доминика Штрикера, который сейчас в мировом рейтинге занимает 181 место.