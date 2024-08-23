ATP23 августа 2024, 11:41 | Обновлено 23 августа 2024, 12:07
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Умер экс-тренер Федерера, Вавринки и Багдатиса
Ушел в вечность Петер Лундгрен
23 августа 2024, 11:41 | Обновлено 23 августа 2024, 12:07
465
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Утром в пятницу, 23 августа, перестало биться сердце шведского тренера по теннису Петера Лундгрена.
В прошлом году 59-летнему специалисту ампутировали левую ногу из-за инфекции.
В своей блистательной карьере в мужском теннисе легендарный тренер в разное время работал с Роджером Федерером, Стэном Вавринкой, Марсело Риосом, Маркосом Багдатисом и Григором Димитровым.
В прошлом году Лундгрен тренировал швейцарского теннисиста Доминика Штрикера, который сейчас в мировом рейтинге занимает 181 место.
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