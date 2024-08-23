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ATP
23 августа 2024, 11:41 | Обновлено 23 августа 2024, 12:07
465
0

Умер экс-тренер Федерера, Вавринки и Багдатиса

Ушел в вечность Петер Лундгрен

23 августа 2024, 11:41 | Обновлено 23 августа 2024, 12:07
465
0
Умер экс-тренер Федерера, Вавринки и Багдатиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер и Петер Лундгрен

Утром в пятницу, 23 августа, перестало биться сердце шведского тренера по теннису Петера Лундгрена.

В прошлом году 59-летнему специалисту ампутировали левую ногу из-за инфекции.

В своей блистательной карьере в мужском теннисе легендарный тренер в разное время работал с Роджером Федерером, Стэном Вавринкой, Марсело Риосом, Маркосом Багдатисом и Григором Димитровым.

В прошлом году Лундгрен тренировал швейцарского теннисиста Доминика Штрикера, который сейчас в мировом рейтинге занимает 181 место.

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Юрій Остроумов Источник
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