Де Дзерби хочет подписать в Марсель своего экс-подопечного по Шахтеру

25-летний израильский вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», не нужен «шпорам» в сезоне-2024/25, по причине чего вскоре может сменить клуб.

Интерес к Соломону, как сообщает журналист Аласдер Голд, проявляет, в частности, французский «Марсель» – команда, которую с недавнего времени возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Сам Соломон приоритетным вариантом считает возможность остаться в Англии.

При этом, по данным Голда, скорее всего, речь будет идти об аренде с опцией выкупа, так как именно такая возможность выглядит наиболее предпочтительной для всех претендентов на Соломона.

В сезоне-2023/24 Соломон сыграл лишь 5 матчей и отличился 2 ассистами в АПЛ, после чего получил тяжелую травму колена и длительное время проходил процесс восстановления.