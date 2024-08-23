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  4. Де Дзерби хочет подписать в Марсель своего экс-подопечного по Шахтеру
Англия
23 августа 2024, 11:17 |
1308
2

Де Дзерби хочет подписать в Марсель своего экс-подопечного по Шахтеру

Манор Соломон не нужен «Тоттенхэму» и находится в поисках новых вариантов…

23 августа 2024, 11:17 |
1308
2
Де Дзерби хочет подписать в Марсель своего экс-подопечного по Шахтеру
instagram.com/manorsolomon

25-летний израильский вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», не нужен «шпорам» в сезоне-2024/25, по причине чего вскоре может сменить клуб.

Интерес к Соломону, как сообщает журналист Аласдер Голд, проявляет, в частности, французский «Марсель» – команда, которую с недавнего времени возглавляет экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Сам Соломон приоритетным вариантом считает возможность остаться в Англии.

При этом, по данным Голда, скорее всего, речь будет идти об аренде с опцией выкупа, так как именно такая возможность выглядит наиболее предпочтительной для всех претендентов на Соломона.

В сезоне-2023/24 Соломон сыграл лишь 5 матчей и отличился 2 ассистами в АПЛ, после чего получил тяжелую травму колена и длительное время проходил процесс восстановления.

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Манор Соломон Тоттенхэм Марсель трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Football London
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Тим Сергей
шо то шахта так пиарила всех, потом сбежали и одни провалы в итоге
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Falko
Всі подумали - Судакова. За стопісят.
Який Марсель, якщо Моня навіть у Примеру не захотів їхати?
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0
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