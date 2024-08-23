ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций

В четверг, 22 августа 2024 года, состоялся матч плей-офф квалификации Лиги конференций между лондонским «Челси» и швейцарским «Серветтом». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 23-летнему футболисту не удалось отличиться результативными действиями, однако статистические порталы признали его одним из лучших игроков поединка с оценкой 7.5.

Нарезка всех действий Михаила Мудрика в Telegram

Ответный матч между «Серветтом» и «Челси» состоится 29 августа в 21:30 по киевскому времени.