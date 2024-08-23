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Лига конференций
23 августа 2024, 10:40 |
471
1

ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций

«Челси» обыграл «Серветт» со счетом 2:0

23 августа 2024, 10:40 |
471
1
ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 22 августа 2024 года, состоялся матч плей-офф квалификации Лиги конференций между лондонским «Челси» и швейцарским «Серветтом». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 23-летнему футболисту не удалось отличиться результативными действиями, однако статистические порталы признали его одним из лучших игроков поединка с оценкой 7.5.

Нарезка всех действий Михаила Мудрика в Telegram

Ответный матч между «Серветтом» и «Челси» состоится 29 августа в 21:30 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр
Наче й активно, але безрезультатно, нажаль.   Проти такого суперника, хоча б асисист якийсь 
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