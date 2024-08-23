ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций
«Челси» обыграл «Серветт» со счетом 2:0
В четверг, 22 августа 2024 года, состоялся матч плей-офф квалификации Лиги конференций между лондонским «Челси» и швейцарским «Серветтом». Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 23-летнему футболисту не удалось отличиться результативными действиями, однако статистические порталы признали его одним из лучших игроков поединка с оценкой 7.5.
Нарезка всех действий Михаила Мудрика в Telegram
Ответный матч между «Серветтом» и «Челси» состоится 29 августа в 21:30 по киевскому времени.
Mykhailo Mudryk vs Servette | All Actions pic.twitter.com/U8P7HqD48z— ٌ (@ftblwaz) August 22, 2024
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