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Лига чемпионов
23 августа 2024, 05:34 | Обновлено 23 августа 2024, 05:50
153
0

Какова цена? Идет продажа билетов на 2-й матч между РБ Зальцбург и Динамо

Цена одного билета – 23 евро. Оплата возможна только безналичным расчетом

23 августа 2024, 05:34 | Обновлено 23 августа 2024, 05:50
153
0
Какова цена? Идет продажа билетов на 2-й матч между РБ Зальцбург и Динамо
ФК Динамо

Болельщики «Динамо» Киев и все желающие могут поддержать столичную команду в важном гостевом еврокубковом матче.

Билеты в гостевые секторы на стадионе Red Bull Arena в австрийском Зальцбурге можно приобрести, предварительно заполнив заявку. Заявки принимаются до 15:00 воскресенья, 25 августа, форму можно заполнить по ссылке. Количество билетов ограничено.

Билеты будут продаваться в день матча во вторник, 27 августа, с 17:00 до 20:30 в специальной гостевой кассе стадиона Red Bull Arena, расположенном по адресу: Stadionstraße 2/3, 5071 Kleßheim, Austria.

При себе обязательно нужно иметь документ, на который будет оформляться билет. Цена одного билета – 23 евро. Оплата возможна на месте только безналичным расчетом картой любого банка.

Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» – «Динамо» начнется 27 августа в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному времени). Первая игра завершилась победой австрийской команды (2:0).

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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