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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 05:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:36
116
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей уик-энда

23 августа 2024, 05:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:36
116
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 3-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ

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судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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