Украина. Премьер лига23 августа 2024, 05:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:36
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей уик-энда
23 августа 2024, 05:23 | Обновлено 23 августа 2024, 05:36
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 3-го туров Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
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