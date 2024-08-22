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  4. ВИДЕО. Родри Санчес удвоил перевес Бетиса над Кривбассом в матче ЛК
Лига конференций
22 августа 2024, 22:35 | Обновлено 22 августа 2024, 22:39
285
1

ВИДЕО. Родри Санчес удвоил перевес Бетиса над Кривбассом в матче ЛК

Испанская команда забила второй гол на 62-й минуте

22 августа 2024, 22:35 | Обновлено 22 августа 2024, 22:39
285
1
ВИДЕО. Родри Санчес удвоил перевес Бетиса над Кривбассом в матче ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

22 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.

Испанская команда удвоила перевес на 62-й минуте (2:0), точным ударом гол забил Родри Санчес.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Кривбасса и Бетиса

ГОЛ! 0:2. Родри Санчес, 62 мин

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Бетис Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Лига конференций Кривбасс - Бетис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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