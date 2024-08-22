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Лига конференций
22 августа 2024, 21:23 | Обновлено 22 августа 2024, 21:42
759
0

ВИДЕО. Кривбасс пропустил в дебюте игры от Бетиса. Отличился Чими Авила

Испанская команда вышла вперед на 13-й минуте матча Q4 Лиги конференций

22 августа 2024, 21:23 | Обновлено 22 августа 2024, 21:42
759
0
ВИДЕО. Кривбасс пропустил в дебюте игры от Бетиса. Отличился Чими Авила
Getty Images/Global Images Ukraine. Чими Авила

22 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.

Испанская команда вышла вперед на 13-й минуте (1:0). Забитым голом отличился Чими Авила.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Кривбасса и Бетиса

ГОЛ! 0:1. Чими Авила, 13 мин

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Бетис Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Лига конференций Чими Авила Кривбасс - Бетис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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