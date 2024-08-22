ВИДЕО. Кривбасс пропустил в дебюте игры от Бетиса. Отличился Чими Авила
Испанская команда вышла вперед на 13-й минуте матча Q4 Лиги конференций
22 августа в 21:00 по киевскому времени проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».
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Команды встречаются на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.
Испанская команда вышла вперед на 13-й минуте (1:0). Забитым голом отличился Чими Авила.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Кривбасса и Бетиса
ГОЛ! 0:1. Чими Авила, 13 мин
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