Лига конференций22 августа 2024, 21:09 |
2442
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Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч квалификации ЛК
Украинец сыграет с первых минут против клуба «Серветт»
22 августа 2024, 21:09 |
2442
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22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Серветтом».
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. С первых минут сыграет украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для украинца это будет первый выход в старте «Челси» при новом тренере Энцо Мареске.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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