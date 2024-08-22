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Лига конференций
22 августа 2024, 21:09 |
2442
2

Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч квалификации ЛК

Украинец сыграет с первых минут против клуба «Серветт»

22 августа 2024, 21:09 |
2442
2
Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч квалификации ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Серветтом».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. С первых минут сыграет украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для украинца это будет первый выход в старте «Челси» при новом тренере Энцо Мареске.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Энцо Мареска Серветт Михаил Мудрик Челси Лига конференций стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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