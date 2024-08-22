Получит ли шанс Мудрик? Известен состав Челси на матч квалификации ЛК

22 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Серветтом».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. С первых минут сыграет украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Для украинца это будет первый выход в старте «Челси» при новом тренере Энцо Мареске.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.