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Украина. Первая лига
22 августа 2024, 21:28 |
1524
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Не ожидал, что пропустим два гола к десятой минуте»

Тренер оценил неудачный дебют

22 августа 2024, 21:28 |
1524
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Не ожидал, что пропустим два гола к десятой минуте»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

«Металлист 1925» в матче Кубка Украины проиграл «Вересу» со счетом 0:4. Эта игра стала первой во главе харьковчан для наставника Патрика ван Леувена.

– Я бы хотел начать лучше, но у нас было всего два дня с командой. Мы пытались объяснить нашу структуру игры, понимали, что будет тяжелый матч. Потому что трудно быстро перейти на другую модель построения игры, очевидно, что будут ошибки. Конечно, я не ожидал, что уже к десятой минуте мы будем уступать с разницей в два мяча. В перерыве я говорил игрокам, что вы создали несколько случаев, будут моменты и во втором тайме, не беспокойтесь, играйте спокойно и мы сможем изменить счет. Начали неплохо, создали несколько моментов, а у соперников и моментов было не так много, но почти все они сумели использовать. Однако третий гол все решил. Плюс видно, что игрокам тяжело в физическом плане. У нас сейчас будет пауза, будет время плодотворно поработать и подойти готовыми к следующей игре чемпионата.

– Вы только пару дней с командой, но и до этого результаты были не слишком удачными. По вашему мнению, в чем причина? Игроки-то собраны качественные?

– Я некоторых игроков знал и до этого, с большинством только знакомлюсь. Я уверен – успех к нам придет. Они показывают определенный уровень, но футболисты сейчас очень не стабильны, это как из-за физического состояния, так и из-за ментального состояния. Это нам нужно изменить, чтобы они начали верить после серии неудач. Сегодня все голы – это наши ошибки, по игре соперник не был сильнее нас, кроме моментов с голами, мы почти не дали «Вересу» ничего создать. Сейчас сделаем анализ матча, внимательно разберем наши ошибки в защите и в других частях поля.

– Сегодня Владимир Салюк вышел на позиции опорного полузащитника. Чье это решение, ведь он никогда не играл на этой позиции?

– Это мое решение, я хорошо знаю манеру игры Салюка и все привыкли его видеть в центре защиты, а еще что он любит и умеет работать вперед. Мы сегодня заявили Снурницына, я рассчитывал, что тройка Имереков-Снурницын и Салюк впереди, они закроют атакующих игроков «Вереса». На сегодняшний день я не видел сильного игрока в опорную зону, есть молодые ребята из второй команды. Будем работать.

– Как вам игра Салюка в новом амплуа?

– Он старается, хочет приносить пользу команде. Но он еще полностью физически не готов, плюс новая позиция, нет автоматизма в действиях. Будем над этим работать.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Металлист 1925 Патрик ван Леувен Металлист 1925 - Верес Владимир Салюк
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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