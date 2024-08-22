Кривбасс – Бетис. Составы на матч Лиги конференций

В 21:00 начнется первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между украинским Кривбассом и испанским Бетисом. Наставники определили стартовые составы.

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Соса, Аду

Бетис: Руи Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Перро, Алтимира, Кордосо, Фекир, Родри, Эззалзули, Авила