Лига конференций22 августа 2024, 20:15 | Обновлено 22 августа 2024, 21:05
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Кривбасс – Бетис. Составы на матч Лиги конференций
Украинской команде предстоит тяжелый матч
22 августа 2024, 20:15 | Обновлено 22 августа 2024, 21:05
875
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В 21:00 начнется первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между украинским Кривбассом и испанским Бетисом. Наставники определили стартовые составы.
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Соса, Аду
Бетис: Руи Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Перро, Алтимира, Кордосо, Фекир, Родри, Эззалзули, Авила
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