Цыганкова хочет подписать лондонский клуб АПЛ. Игрок пока остается в Жироне

По информации AS, за неделю с небольшим до закрытия трансферного окна в услугах хавбека «Жироны» Виктора Цыганкова заинтересован ряд клубов АПЛ, а наиболее активным сейчас является «Фулхэм».

Сообщается, что украинец, который недавно выздоровел после болезни, спокойно готовится дебютировать в сезоне в матче чемпионата Испании против «Атлетико».

Пока нет никакой конкретики по трансферу, поэтому с большой вероятностью новый сезон Виктор начнет в своей нынешней команде.

Ранее сообщалось, что Цыганков был обижен на клуб, который не обсуждал с ним предложения команд АПЛ.