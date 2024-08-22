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  4. Цыганкова хочет подписать лондонский клуб АПЛ. Игрок пока остается в Жироне
Испания
22 августа 2024, 19:49 |
2534
0

Цыганкова хочет подписать лондонский клуб АПЛ. Игрок пока остается в Жироне

В услугах украинца заинтересован Фулхэм

22 августа 2024, 19:49 |
2534
0
Цыганкова хочет подписать лондонский клуб АПЛ. Игрок пока остается в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации AS, за неделю с небольшим до закрытия трансферного окна в услугах хавбека «Жироны» Виктора Цыганкова заинтересован ряд клубов АПЛ, а наиболее активным сейчас является «Фулхэм».

Сообщается, что украинец, который недавно выздоровел после болезни, спокойно готовится дебютировать в сезоне в матче чемпионата Испании против «Атлетико».

Пока нет никакой конкретики по трансферу, поэтому с большой вероятностью новый сезон Виктор начнет в своей нынешней команде.

Ранее сообщалось, что Цыганков был обижен на клуб, который не обсуждал с ним предложения команд АПЛ.

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Жирона Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги Фулхэм трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: AS
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