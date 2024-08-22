Цыганкова хочет подписать лондонский клуб АПЛ. Игрок пока остается в Жироне
В услугах украинца заинтересован Фулхэм
По информации AS, за неделю с небольшим до закрытия трансферного окна в услугах хавбека «Жироны» Виктора Цыганкова заинтересован ряд клубов АПЛ, а наиболее активным сейчас является «Фулхэм».
Сообщается, что украинец, который недавно выздоровел после болезни, спокойно готовится дебютировать в сезоне в матче чемпионата Испании против «Атлетико».
Пока нет никакой конкретики по трансферу, поэтому с большой вероятностью новый сезон Виктор начнет в своей нынешней команде.
Ранее сообщалось, что Цыганков был обижен на клуб, который не обсуждал с ним предложения команд АПЛ.
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