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Кубок Украины
22 августа 2024, 20:24 | Обновлено 22 августа 2024, 20:25
250
2

Александр БАБИЧ: «Этот поединок был для молодых игроков прежде всего»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал кубковый матч против «Карпат»

22 августа 2024, 20:24 | Обновлено 22 августа 2024, 20:25
250
2
Александр БАБИЧ: «Этот поединок был для молодых игроков прежде всего»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал кубковый матч против «Карпат»:

– Во-первых, поздравляю «Карпаты» с победой! Мы понимали, что большую часть игрового времени будем играть от обороны. Осознавали, что львовяне будут доминировать. Где-то нам не хватило глубины состава на весь матч. При всем уважении к «Карпатам», я считаю, что второй и третий мячи мы пропустили очень легко. Конечно, у «зелено-белых» были моменты, но эти два гола были детскими. Мы понимаем, над чем нам нужно работать. Этот поединок был, прежде всего, для молодых игроков. Они имели возможность почувствовать этот уровень футбола. Если футболисты правильно проанализируют эту игру, то они будут расти. Мы не опускаем головы и будем двигаться дальше. Готовимся к следующему матчу УПЛ.

– Сегодня во Львов приехал не основной состав «Черноморца». Вы дали возможность сыграть тем игрокам, которые получают меньше игровой практики в чемпионате?

– Прежде всего – да. Кроме того, у нас есть определенные проблемы с игроками. У кого-то со здоровьем, кто-то не мог ехать автобусом в такую дальнюю дорогу на 12 часов в одну сторону. Оставили ребят в Одессе. Я могу сказать, что мы с большим уважением отнеслись к «Карпатам». Мы могли отправить и дубль, и тренеров молодежной команды, но мы приехали, чтобы поддержать наших ребят и добавить им уверенности. Этот матч дал нам много информации, как позитивной, так и негативной.

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Александр Бабич Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец Олег Очеретько
Алексей Тиньков Источник: ФК Черноморец
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Комментарии 2
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alex belogubko
проиграешь ЛБ ИДИ В ОТСТАВКУ --ЭТО ТЕБЕ ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ ЧО--ХВАТИТ НАМ ВЕШАТЬ ЛАПШУ
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0
CheMP
мда
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