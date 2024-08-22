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  4. Жирона подписывает игрока сборной Колумбии. Будет трансферный рекорд
Испания
22 августа 2024, 17:52 |
418
0

Жирона подписывает игрока сборной Колумбии. Будет трансферный рекорд

В команду перейдет Асприлья

22 августа 2024, 17:52 |
418
0
Жирона подписывает игрока сборной Колумбии. Будет трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ясер Асприлья

Жирона в ближайшие дни подпишет контракт с атакующим полузащитником Ясером Асприльей. За игрока Уотфорда испанский клуб отдаст около 25 миллионов евро.

Это будет трансферный рекорд Жироны.

20-летний Асприлья в минувшем сезоне забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Успел провести шесть матчей и забил 2 гола за сборную Колумбии.

Летом Жирона потеряла ряд ключевых игроков, включая Артема Довбика, Савиньо и Алейша Гарсию.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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