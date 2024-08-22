Нарушение трансферной политики. Почему Ман Сити готов вернуть экс-звезду

Летнее трансферное окно в Европе постепенно приближается к моменту своего закрытия. Это значит, что в ближайшие дни нас ждет "спринтерский забег", на протяжении которого многие клубы постараются закрыть все необходимые для них сделки, которые не получилось осуществить ранее, либо же к которым было принято решение обратиться после многочисленных неудачных попыток по первоочередным кадровым направлениям работы.

Одним из наиболее сенсационных переходов последних дней работы летнего трансферного окна в топ-5 европейских чемпионатов является потенциальное возвращение 33-летнего немецкого полузащитника Илкая Гюндогана в Манчестер Сити. Этот опытный футболист покинул стан "горожан" лишь летом минувшего года, подписав трудовое соглашение с Барселоной на правах свободного агента, которое было пролонгировано в мае текущего года.

Даже после довольно неоднозначного первого сезона немца на Камп Ноу ожидалось, что он все-таки останется в команде еще как минимум на год, но в начале текущей недели выяснилось, что президент Барселоны Жоан Лапорта имеет по этому поводу другое мнение. Высшее руководство "блаугранас" сейчас готово расстаться с Гюндоганом, чтобы создать определенный финансовый запас для регистрации новых игроков.

Совсем недавно Барселона за 55 миллионов евро подписала 26-летнего атакующего полузащитника Лейпцига Дани Ольмо, впрочем пока каталонский клуб не имеет финансовых возможностей, чтобы зарегистрировать своего новобранца на сезон. По этой причине в стане "блаугранас" и начали раздумывать над вариантами решения вопроса. Одной из опций является продажа вингера Феррана Торреса, которого сейчас агенты и приближенные к Барселоне персоны пытаются активно рекламировать на Туманном Альбионе в надежде выручить от трансфера кругленькую сумму.

Вторым очевидным вариантом выхода из ситуации является завершение сотрудничества с Гюндоганом. Считается, что 33-летний хавбек может получить выгодное предложение из Саудовской Аравии или Англии, что позволит ему без длительных раздумий распрощаться с Барселоной.

Интересно, что явным фаворитом в прессе на подписание Гюндогана называется действующий чемпион Англии Манчестер Сити. Для "горожан" подписание возрастного немца будет означать одно – тотальное нарушение принципов существующей клубной трансферной политики, которая зиждется на тщательном планировании в вопросах подписания новых игроков. Кроме того, новичков-ветеранов, как правило, на Этихаде также не особо жалуют, и это еще один фактор, который делает потенциальное подписание Гюндогана более чем удивительным.

Впрочем, если чуть детальнее разобраться в ситуации, то становится понятным, почему в Манчестер Сити готовы отступиться от прежних принципов работы на трансферном рынке. Во-первых, Гюндоган – это не просто классный и опытный футболист, способный обеспечить результат здесь и сейчас, но еще и игрок, который отлично знаком со стилистикой и требованиями, которые присущи в первой команде Манчестер Сити. Во-вторых, очень высокое мнение о талантах Илкая имеет главный тренер "горожан" Жузеп Гвардиола, чей авторитет на Этихаде абсолютно непререкаем и бесспорен. Наконец, в-третьих, Гюндоган чрезвычайно популярен как среди болельщиков, так и среди нынешних футболистов Манчестер Сити. Немец ранее имел хорошую связь с раздевалкой "горожан", и в случае возвращении, скорее всего, сумеет очень быстро возобновить свой статус в командной иерархии, что позитивным образом скажется на амбициозных планах Гвардиолы и клубного руководства.

Getty Images. Илкай Гюндоган

Интересно только, как быстро Гюндогану и Манчестер Сити удастся договориться по условиям личного контракта. Ранее немец трижды отказывался подписывать новый договор с "горожанами", после чего, собственно, и принял решение о переезде в Барселону, которая гарантировала хавбеку оклад в 18,75 миллионов евро в год, сделав того третьим самым высокооплачиваемым футболистом первой команды. В нынешнем составе Сити больше, чем Гюндоган в Испании, получают только два исполнителя – Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, и пока есть сомнения, что для "горожан" будет правильным решением предлагать Илкаю оклад выше, чем у кого-то из этой двойки, да и некоторые другие игроки (например, Бернарду Силва или Родри) могут высказать определенное недовольство, если ветеран получит больший контракт, нежели они…

Ситуацией, по слухам, будет готов воспользоваться также Аль-Наср. Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, может легко удовлетворить финансовые запросы Гюндогана по личному контракту, однако для немца, как сообщается, шанс вернуться в Сити и сыграть под руководством Гвардиолы в Лиге чемпионов, которая в сезоне-2024/25 впервые пройдет по обновленному формату "швейцарской системы", выглядит чрезвычайно важным, чтобы ставить деньги выше спортивных амбиций.

Британские журналисты также сообщают, что в Манчестер Сити не были готовы к тому, что события будут складываться именно таким образом. "Горожане" до закрытия трансферного окна не планировали каких-либо значимых кадровых сделок, но сейчас готовы включиться в работу и попытаться сделать все, чтобы помочь Гвардиоле сделать команду более готовой к насыщенному графику предстоящих матчей. В конце концов, Родри не выглядит двужильным, да и после ухода Хулиана Альвареса в Атлетико вполне возможно, что опыт Гюндогана и его умение помогать в организации атак команды будут очень полезной опцией для "горожан".

Остается только дождаться, чем завершится вся эта спонтанная кадровая история…

Текст: meta.ua/sport