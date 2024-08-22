ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера

Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с атакующим полузащитником Дмитрием Топаловым.

Сообщается, что 26-летний игрок арендован у донецкого «Шахтера».

Официально об условиях аренды Топалова ничего неизвестно. Согласно же неофициальным данным, хавбек будет играть за ЛНЗ до лета 2025 года.

Контракт Дмитрия Топалова с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года. В предыдущем сезоне 2023/2024 полузащитник выступал в аренде за ковалевский «Колос».