Украина. Премьер лига22 августа 2024, 12:20 | Обновлено 22 августа 2024, 12:53
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера
В Черкассах карьеру продолжит Дмитрий Топалов
22 августа 2024, 12:20 | Обновлено 22 августа 2024, 12:53
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Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с атакующим полузащитником Дмитрием Топаловым.
Сообщается, что 26-летний игрок арендован у донецкого «Шахтера».
Официально об условиях аренды Топалова ничего неизвестно. Согласно же неофициальным данным, хавбек будет играть за ЛНЗ до лета 2025 года.
Контракт Дмитрия Топалова с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года. В предыдущем сезоне 2023/2024 полузащитник выступал в аренде за ковалевский «Колос».
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