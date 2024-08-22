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Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 12:20 | Обновлено 22 августа 2024, 12:53
1044
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера

В Черкассах карьеру продолжит Дмитрий Топалов

22 августа 2024, 12:20 | Обновлено 22 августа 2024, 12:53
1044
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера
ФК Колос Ковалевка. Дмитрий Топалов

Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с атакующим полузащитником Дмитрием Топаловым.

Сообщается, что 26-летний игрок арендован у донецкого «Шахтера».

Официально об условиях аренды Топалова ничего неизвестно. Согласно же неофициальным данным, хавбек будет играть за ЛНЗ до лета 2025 года.

Контракт Дмитрия Топалова с «Шахтером» действует до 31 декабря 2025 года. В предыдущем сезоне 2023/2024 полузащитник выступал в аренде за ковалевский «Колос».

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Юрій Остроумов Источник: ФК ЛНЗ
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