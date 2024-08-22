Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В 1/4 финала пятая сеяная украинка сразится против шестой сеяной Линды Носковой из Чехии (№35 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Френх – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка не смогла доиграть из-за травмы.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Магдалены Френх (№45 WTA) или Эммы Наварро (№13 WTA).

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