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  4. Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 августа 2024, 11:31 |
388
0

Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Монтеррее

22 августа 2024, 11:31 |
388
0
Элина Свитолина – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В 1/4 финала пятая сеяная украинка сразится против шестой сеяной Линды Носковой из Чехии (№35 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Френх – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка не смогла доиграть из-за травмы.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Магдалены Френх (№45 WTA) или Эммы Наварро (№13 WTA).

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Линда Носкова Элина Свитолина WTA Монтеррей смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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