ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал голкипера Шахтера

Клуб Первой лиги «Минай» объявил о подписании 20-летнего голкипера «Шахтера» Дениса Барченко, на счету которого есть один матч в составе сборной Украины U-19.

О подробностях трансфера не сообщается, однако, по данным Transfermarkt, Барченко перебрался в «Минай» на правах свободного агента, заключив однолетнее трудовое соглашение.

В «Минае» Барченко будет играть под 99-м игровым номером.

В предыдущем сезоне Барченко играл за «Шахтер» U-19, а также провел два матча в Юношеской лиге УЕФА.