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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал голкипера Шахтера
Украина. Первая лига
22 августа 2024, 10:54 |
969
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал голкипера Шахтера

Денис Барченко продолжит карьеру в Первой лиге

22 августа 2024, 10:54 |
969
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал голкипера Шахтера
shakhtar.com. Денис Барченко

Клуб Первой лиги «Минай» объявил о подписании 20-летнего голкипера «Шахтера» Дениса Барченко, на счету которого есть один матч в составе сборной Украины U-19.

О подробностях трансфера не сообщается, однако, по данным Transfermarkt, Барченко перебрался в «Минай» на правах свободного агента, заключив однолетнее трудовое соглашение.

В «Минае» Барченко будет играть под 99-м игровым номером.

В предыдущем сезоне Барченко играл за «Шахтер» U-19, а также провел два матча в Юношеской лиге УЕФА.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Минай
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