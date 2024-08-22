Украина. Первая лига22 августа 2024, 10:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал голкипера Шахтера
Денис Барченко продолжит карьеру в Первой лиге
22 августа 2024, 10:54 |
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Клуб Первой лиги «Минай» объявил о подписании 20-летнего голкипера «Шахтера» Дениса Барченко, на счету которого есть один матч в составе сборной Украины U-19.
О подробностях трансфера не сообщается, однако, по данным Transfermarkt, Барченко перебрался в «Минай» на правах свободного агента, заключив однолетнее трудовое соглашение.
В «Минае» Барченко будет играть под 99-м игровым номером.
В предыдущем сезоне Барченко играл за «Шахтер» U-19, а также провел два матча в Юношеской лиге УЕФА.
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