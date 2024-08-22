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Англия
22 августа 2024, 09:56 | Обновлено 22 августа 2024, 09:58
324
0

Не Роналду. Бенитес назвал лучшего футболиста, которого тренировал

Испанский тренер уверен, что это был Стивен Джеррард

22 августа 2024, 09:56 | Обновлено 22 августа 2024, 09:58
324
0
Не Роналду. Бенитес назвал лучшего футболиста, которого тренировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес и Стивен Джеррард

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес признался, что бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выделяется среди всех звезд, которых он тренировал.

«Стиви – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал.

Когда я тренировал «Реал», я не мог так говорить. Но теперь я могу это сказать очень четко. У него было все.

Он был так хорош, у него было столько энергии, что он мог входить в штрафную, действовать как защитник, делать все, что хотел, но ему нужно было понять позицию», – сказал испанский специалист.

Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год, выиграл Лигу чемпионов, а затем Кубок Англии. В 2013 году он выиграл Лигу Европы с «Челси», в 2014 году с «Наполи» выиграл Кубок Италии, а в 2017 году с «Ньюкаслом» – Чемпионшип.

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Рафаэль Бенитес Стивен Джеррард Ливерпуль
Владимир Клепач Источник: talkSPORT
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