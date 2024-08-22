Не Роналду. Бенитес назвал лучшего футболиста, которого тренировал
Испанский тренер уверен, что это был Стивен Джеррард
Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес признался, что бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выделяется среди всех звезд, которых он тренировал.
«Стиви – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал.
Когда я тренировал «Реал», я не мог так говорить. Но теперь я могу это сказать очень четко. У него было все.
Он был так хорош, у него было столько энергии, что он мог входить в штрафную, действовать как защитник, делать все, что хотел, но ему нужно было понять позицию», – сказал испанский специалист.
Бенитес возглавлял «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год, выиграл Лигу чемпионов, а затем Кубок Англии. В 2013 году он выиграл Лигу Европы с «Челси», в 2014 году с «Наполи» выиграл Кубок Италии, а в 2017 году с «Ньюкаслом» – Чемпионшип.
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