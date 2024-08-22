Ланс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

22 августа на стадионе Феликс Боллар в Лансе пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором Ланс встретится с Панатинаикосом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда Ланс в 2023 году сенсационно стала вице-чемпионом страны. Такой успех позволил ей после паузы в два десятилетия сыграть в главном еврокубке. В Лиге чемпионов французы выступили достойно, став третьими в компании с Севильей, ПСВ и Арсеналом. Правда, в Лиге Европы их выбил первый же соперник в плей-офф – Фрайбург. А в национальном первенстве произошел ожидаемый откат на 7-е место.

Летом был назначен новый наставник Уилл Стилл, которого помнят по неплохой работе в Реймсе. Под его руководством в клуб пришли Эрве Коффи, Маланг Сарр и Мбала Нзола. Пытались удержать и лидеров, Элье Ваи с Кевином Дансо. Бельгийский наставник официально дебютировал на выходных, на поле Анже в первом туре Лиги 1 – Ланс выиграл благодаря единственному голу Весли Саида.

Панатинаикос

Клуб Панатинаикос в прошлом сезоне потеряли позиции в греческом чемпионате. Если в 2023 году он финишировал на втором месте, то в следующем розыгрыше статус вице-чемпиона не сохранил, откатившись на 4-ю позицию. Но при этом клеверные сумели пополнить список своих трофеев, выиграв Кубок Греции. Благодаря этому получили путевку в Лигу Европы.

После скромного Ботева, который был обыгран дважды (2:1 дома, 4:0 в Пловдиве), жребий свел зелено-белых с Аяксом. И после 0:1 в Афинах получилось неожиданно взять реванш в Амстердаме. Нидерландский гранд пошел дальше только за счет затяжной, рекордной для еврокубков серии пенальти. Но и сейчас будет тоже достаточно непростой оппонент.

Статистика личных встреч

В 1998 году команды играли в групповом этапе Лиги чемпионов, и обменялись домашними победами со счетом 1:0. Спустя 9 лет в 1/16 Кубка УЕФА французская команда победила 3:1 дома и закончила вничью 0:0 матч в Греции.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET считает, что хозяева поля довольно легко выиграют. Но оба клуба на старте сезона имеют довольно скромные достижения в плане результативности – ожидаем тотал меньше 2.5 голов (коэффициент – 1.68).