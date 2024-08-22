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  4. Людмила Киченок распрощалась с турниром в Монтеррее в паре
WTA
22 августа 2024, 05:39 |
82
0

Людмила Киченок распрощалась с турниром в Монтеррее в паре

Украинка с Александрой Крунич не прошла в полуфинал

22 августа 2024, 05:39 |
82
0
Людмила Киченок распрощалась с турниром в Монтеррее в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграли против тандема Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания). В трех сетах Киченок и Крунич потерпели поражение. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

WTA Монтеррей. Пары. 1/4 финала

Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания) – Людмила Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – 6:2, 3:6, 10:5

Победительницы матча далее по сетке сыграют против пары Гуо Ханью (Китай) / Моника Никулеску (Румыния).

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Людмила Киченок Александра Крунич WTA Монтеррей Тереза Михаликова Оливия Николс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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