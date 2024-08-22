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Лига чемпионов
22 августа 2024, 04:19 | Обновлено 22 августа 2024, 04:38
848
0

Назван лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга в ЛЧ

Вне конкуренции оказался Шапаренко

22 августа 2024, 04:19 | Обновлено 22 августа 2024, 04:38
848
0
Назван лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко признан лучшим игроком «Динамо» против «РБ Зальцбург» (0:2) в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по версии портала Sofascore.

Хавбек получил за игру оценку 7,8 — высшую среди партнеров по команде. В топ-3 у киевлян также вошли Александр Пихаленок (7,3) и Георгий Бущан (7,2).

К слову, в «РБ Лейпциг» лучшим игроком матча стал Мусса Йео, который удостоен оценки 7,9.

Напомним, ранее сообщалось, что в УЕФА оценили матч «Динамо» с «РБ Зальцбург».

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Николай Шапаренко РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: SofaScore
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