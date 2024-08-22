Испания22 августа 2024, 04:00 | Обновлено 22 августа 2024, 04:13
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Назван самый дорогой провальный трансфер. В «Барселоне» оплошали
Goal презентовал реестр трансферных неудач
22 августа 2024, 04:00 | Обновлено 22 августа 2024, 04:13
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Издание Goal составило рейтинг самых провальных дорогостоящих трансферов в истории футбола.
Первое место досталось французу Усману Дембеле, который в 2017 году перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 112 млн долларов. На «Камп Ноу» вингер не оправдал ни ожидания, ни деньги, которые были за него заплачены.
Любопытно, что бельгиец Ромелу Лукаку в рейтинге Goal занимает сразу две позиции, а «Барселона» как покупатель «отличилась» четырежды.
Топ-15 самых дорогих в истории провальных трансферов
- 1. Усман Дембеле (из «Боруссии» Д в «Барселону», 2017, 112 млн долл);
- 2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал», 2019, 111 млн долл);
- 3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018, 130 млн долл);
- 4. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 2016, 117 млн долл);
- 5. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021, 119 млн долл);.
- 6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019, 135 млн долл);
- 7. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал», 2019, 104 млн долл);
- 8. Гарри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед», 2019, 100 млн долл);
- 9. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019, 107 млн долл);
- 10. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси», 2017, 75 млн долл);
- 11. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 2017, 94 млн долл);
- 12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018, 94 млн долл);
- 13. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017, 242 млн долл);
- 14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону», 2009, 75 млн долл);
- 15. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал», 2014, 86 млн долл).
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