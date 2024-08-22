Назван самый дорогой провальный трансфер. В «Барселоне» оплошали

Издание Goal составило рейтинг самых провальных дорогостоящих трансферов в истории футбола.

Первое место досталось французу Усману Дембеле, который в 2017 году перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 112 млн долларов. На «Камп Ноу» вингер не оправдал ни ожидания, ни деньги, которые были за него заплачены.

Любопытно, что бельгиец Ромелу Лукаку в рейтинге Goal занимает сразу две позиции, а «Барселона» как покупатель «отличилась» четырежды.

Топ-15 самых дорогих в истории провальных трансферов