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Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 03:41 | Обновлено 22 августа 2024, 04:15
42
0

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ с Александрией

Хавбеку горнчяков Артему Бондаренко исполнилось 24 года

22 августа 2024, 03:41 | Обновлено 22 августа 2024, 04:15
42
0
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ с Александрией
ФК Шахтер. Марино Пушич и Артем Бондаренко

В среду, 21 августа, футболисты Шахтера провели тренировку в загородном спорткомплексе Святошин. Команда горняков работала в тренажерном зале и на поле.

Футболисты начали с традиционной разминки, далее оттачивали удержание мяча в группах на четверо ворот. Основная часть занятия была посвящена игровым упражнениям с тактическими задачами: 11 на 11 с маленькими воротами и в формате 6 на 5 футболистов, а также отрабатывали быстрый выход из обороны и атакующие действия.

Хавбеку горняков Артему Бондаренко исполнилось 24 года, и он получил поздравления от коуча Марино Пушича и всей команды.

Матч 4-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» состоится в субботу, 24 августа. Игра на КСК Ника начнется в 13:00.

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ с Александрией

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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