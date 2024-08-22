В среду, 21 августа, футболисты Шахтера провели тренировку в загородном спорткомплексе Святошин. Команда горняков работала в тренажерном зале и на поле.

Футболисты начали с традиционной разминки, далее оттачивали удержание мяча в группах на четверо ворот. Основная часть занятия была посвящена игровым упражнениям с тактическими задачами: 11 на 11 с маленькими воротами и в формате 6 на 5 футболистов, а также отрабатывали быстрый выход из обороны и атакующие действия.

Хавбеку горняков Артему Бондаренко исполнилось 24 года, и он получил поздравления от коуча Марино Пушича и всей команды.

Матч 4-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер» состоится в субботу, 24 августа. Игра на КСК Ника начнется в 13:00.

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ с Александрией