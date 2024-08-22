Известны 14 из 16 участников 1/8 финала Кубка Украины

21 августа состоялись 6 матчей из восьми 3-го предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины.

Луганская «Заря» не испытала проблем с «Олимпией» из Савинцов – 4:1.

Зато «Ингулец» в статусе представителя Украинской Премьер-лиги не справился на выезде в Городенко с «Пробоем» - 2:2 основное время, 2-4 по пенальти.

Серия послематчевых 11-метровых решила судьбу противостояния «Колоса» и «Оболони». После ничьей 0:0 в основное время по пенальти победили «пивовары» – 5:4.

А вот «Карпаты» дома разгромили «Черноморец» – 3:0. Неожиданностью стала победа «Виктории» из Сум на выезде над «Минаем» (2:1). С таким же счетом «Буковина» в гостях обыграла аматорский «Николаев» из Львовской области.

В четверг, 22 августа, будут сыграны еще два матча 3-го раунда: ЮКСА нанесет визит «Кудровка», а «Металлист 1925» примет «Верес».

Как известно, в 1/8 финала в борьбу за трофей вступят 8 клубов УПЛ с высшим рейтингом по итогам предыдущего сезона.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Олимпия Савинцы – Заря Луганск – 1:4

Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1.

Пробой – Ингулец – 2:2 , пенальти 4-2

Голы: Харук, 22, Орынчак, 77 – Пушкарев, 64, Виливальд, 86.

Минай – Виктория Сумы – 0:2

Голы: Ульянов, 62, Данилюк, 86.

Николаев Львовская область – Буковина – 1:2

Голы: Коваль, 53 – Тищенко, 72 пенальти, Бойчук, 90+5.

Колос Ковалевка – Оболонь – 0:0, пенальти 4-5

Карпаты Львов – Черноморец – 3:0

Голы: Очеретько, 33, Кузык, 41, Чачуа, 74.