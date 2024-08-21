Лига чемпионов21 августа 2024, 22:32 | Обновлено 21 августа 2024, 23:01
2918
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ВИДЕО. Динамо пропустило от РБ Зальцбург. Отличился Нене Доржелес
На 29-й минуте матча Q4 Лиги чемпионов гости вышли вперед
21 августа 2024, 22:32 | Обновлено 21 августа 2024, 23:01
2918
2
21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
На 29-й минуте матча гости вышли вперед. Отличился малийский хавбек Нене Доржелес.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург
ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин
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