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Лига чемпионов
21 августа 2024, 22:32 | Обновлено 21 августа 2024, 23:01
2918
2

ВИДЕО. Динамо пропустило от РБ Зальцбург. Отличился Нене Доржелес

На 29-й минуте матча Q4 Лиги чемпионов гости вышли вперед

21 августа 2024, 22:32 | Обновлено 21 августа 2024, 23:01
2918
2
ВИДЕО. Динамо пропустило от РБ Зальцбург. Отличился Нене Доржелес
Getty Images/Global Images Ukraine. Нене Доржелес (слева)

21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

На 29-й минуте матча гости вышли вперед. Отличился малийский хавбек Нене Доржелес.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург

ГОЛ! 0:1. Нене Доржелес, 29 мин

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Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
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Динамо Киев РБ Зальцбург видео голов и обзор Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Милявський
Попова зробили - не можу собі уявити в тій ситуації щоб так зіграв Головко, його би так не прокинули
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+1
MIRRA
Вони від мертвого Вереса пропускають, а тут середняк європейський...
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-2
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