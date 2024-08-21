Португальская Витория Гимараеш разгромила боснийский Зриньски в Q4 ЛК
Первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций прошел в Португалии
Вечером 21 августа состоялся первый матч 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.
Витория Гимараеш в Португалии разгромила боснийский Зриньски со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.
Португальский клуб теперь находится в одном шаге от получения путевки в осенний раунд турнира.
Первые матчи Q4 ЛК в остальных парах пройдут 22 августа, а ответные поединки запланированы на 29 августа.
Лига конференций 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первый матч, 21 августа
Витория Гимараеш (Португалия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 3:0
Голы: Мангас, 46, Боревкович, 51, Мендеш, 88
🛎️ | APITO FINAL - FULL TIME— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 21, 2024
90’ O primeiro passo está dado.
⚽ Ricardo Mangas (46’), Toni Borevković (51’) e João Mendes (88’)#UECL | 3-0 | #VSCHŠKZM pic.twitter.com/mz1fu8f5MJ
It's a kind of magic 🪄#EspíritoDeVitória • #UECL • #VSCHŠKZM pic.twitter.com/P5fzXFEFkA— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 21, 2024
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