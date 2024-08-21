Португальская Витория Гимараеш разгромила боснийский Зриньски в Q4 ЛК

Вечером 21 августа состоялся первый матч 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

Витория Гимараеш в Португалии разгромила боснийский Зриньски со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Португальский клуб теперь находится в одном шаге от получения путевки в осенний раунд турнира.

Первые матчи Q4 ЛК в остальных парах пройдут 22 августа, а ответные поединки запланированы на 29 августа.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первый матч, 21 августа

Витория Гимараеш (Португалия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 3:0

Голы: Мангас, 46, Боревкович, 51, Мендеш, 88