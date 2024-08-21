Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду «Лучший бомбардир сезона».

Церемония прошла 21 августа на базе «Святошин», а почетную статуэтку футболисту под аплодисменты команды вручил главный тренер «горняков» Марино Пушич.

В сезоне 2023/24 Даниил Сикан стал самым результативным игроком «оранжево-черных», забив 16 мячей в 42 матчах. В активе форварда – 10 голов в УПЛ, 4 – в Лиге чемпионов и 2 – в Кубке Украины.

Приз «Лучший бомбардир сезона» теперь станет традиционной наградой клуба и будет вручаться ежегодно.

ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона