ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона
Статуэтку футболисту вручил главный тренер горняков Марино Пушич
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду «Лучший бомбардир сезона».
Церемония прошла 21 августа на базе «Святошин», а почетную статуэтку футболисту под аплодисменты команды вручил главный тренер «горняков» Марино Пушич.
В сезоне 2023/24 Даниил Сикан стал самым результативным игроком «оранжево-черных», забив 16 мячей в 42 матчах. В активе форварда – 10 голов в УПЛ, 4 – в Лиге чемпионов и 2 – в Кубке Украины.
Приз «Лучший бомбардир сезона» теперь станет традиционной наградой клуба и будет вручаться ежегодно.
ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона
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