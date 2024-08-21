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  4. ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 22:41 | Обновлено 21 августа 2024, 22:45
235
0

ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона

Статуэтку футболисту вручил главный тренер горняков Марино Пушич

21 августа 2024, 22:41 | Обновлено 21 августа 2024, 22:45
235
0
ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона
ФК Шахтер. Даниил Сикан и Марино Пушич

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан получил новосозданную клубную награду «Лучший бомбардир сезона».

Церемония прошла 21 августа на базе «Святошин», а почетную статуэтку футболисту под аплодисменты команды вручил главный тренер «горняков» Марино Пушич.

В сезоне 2023/24 Даниил Сикан стал самым результативным игроком «оранжево-черных», забив 16 мячей в 42 матчах. В активе форварда – 10 голов в УПЛ, 4 – в Лиге чемпионов и 2 – в Кубке Украины.

Приз «Лучший бомбардир сезона» теперь станет традиционной наградой клуба и будет вручаться ежегодно.

ВИДЕО. Сикан получил в Шахтере награду лучшему бомбардиру сезона

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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