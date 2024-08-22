Известно, почему Реал не продал Лунина этим летом. Сколько хотел Перес?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода. Однако трансфер украинца этим летом маловероятен. Причиной является то, что «королевский клуб» так и не получил ни одного конкретного предложения от других клубов. Флорентино Перес рассчитывал этим летом получить за трансфер украинца 20-25 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».