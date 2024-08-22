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Испания
22 августа 2024, 00:59 | Обновлено 22 августа 2024, 01:06
157
0

Известно, почему Реал не продал Лунина этим летом. Сколько хотел Перес?

«Реалу» так и не поступило конкретного предложения

22 августа 2024, 00:59 | Обновлено 22 августа 2024, 01:06
157
0
Известно, почему Реал не продал Лунина этим летом. Сколько хотел Перес?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода. Однако трансфер украинца этим летом маловероятен. Причиной является то, что «королевский клуб» так и не получил ни одного конкретного предложения от других клубов. Флорентино Перес рассчитывал этим летом получить за трансфер украинца 20-25 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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