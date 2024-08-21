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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 18:28 |
2070
17

Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины

Фаны выступили против Суркиса-старшего

21 августа 2024, 18:28 |
2070
17
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
УАФ. Григорий Суркис

Фанатская группировка «Динамо» «WBC» опубликовала заявление, в котором выступила против Григория Суркиса, одного из руководителей киевского клуба.

Ультрас возмутил тот факт, что Суркис в Верховной Раде проголосовал «против» законопроекта про запрет православной церкви Московского патриархата (голосов все равно хватило).

Заявление ультрас

Мы, фанаты «Динамо» Киев, с негодованием узнали, что Григорий Суркис, имеющий отношение к нашему любимому клубу, проголосовал против запрета московской церкви. Этот поступок является еще одним подтверждением того, что Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины.

В течение многих лет он поддерживает связи с пророссийскими политиками и олигархами, систематически действуя против нашего государства. Он был одним из тех, кто активно поддерживал тесные связи с врагом даже после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и продолжает это делать и сейчас. Его голос против запрета московской церкви, которая длительное время распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию против Украины, стал очередным доказательством его измены. Такая позиция неприемлема, особенно в контексте нынешней борьбы Украины за свою независимость и территориальную целостность.

Для нас, поклонников «Динамо», неприемлемо, что Григорий Суркис все еще имеет отношение к клубу, который всегда был символом украинской гордости и сопротивления благодаря своим болельщикам. Его гуманитарная помощь в виде мивины и средств личной гигиены не способна стереть статус врага с его имени. Григорий Суркис годами причинял вред нашему государству. Он был и остается политической фигурой, активно способствовавшей продвижению пророссийских интересов в Украине. Его действия являются преступлением против нашей страны и заслуживают тюремного заключения.

Мы много лет категорически осуждаем его действия и убеждены, что у «Динамо» Киев должен раз и навсегда отказаться от упоминания этого врага Украины в своей истории.

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Динамо Киев Григорий Суркис религия российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 18
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Chieftain
Ці ультрас справжні вболівальникі динамо, а на сайті тільки хвойди суркисів та щури кацапські, які за мівіну та мило лижуть сраку своїм господарям суркісам щурам кацапським
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+8
Chieftain
Ганьба кацапським щурам суркісам 
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+8
Chieftain
Обісрана pavel.co, а тобі мівіну та мило від суркіса дають!? 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Chieftain
Обісрана pavel.co, та інші хвойди суркисів на сайті, а як ви вважаєте ,господарь ваш ворог України!?
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+6
fifa2020
Сцуркіси - це хабад! Хабад = зло! 
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+5
Chieftain
Зараз обісраний fanny, puma, bodya та хвойда pavel.co, напишуть що ультрас це не вболівальникі динамо, а справжні вболівальникі вони які на сайті працюють 24/7 та ніколи не були на стадіоні на матчах динамо😂
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+4
AK.228
А Левое Яйцо Суркиса- Фанька против такого заявления 
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+4
AK.228
Правое Яйцо Суркиса - Шпрот, тоже конечно против 
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Strontium
Пора распускать Динамо МП.)))
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+2
ALKOSruLKA
По є6алу суркіса одразу видно - що він дуже релігійна і чесна людина.... На раба божого просто намовляють злі язики
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+1
Bulba_sumkin
Вот теперь, дыка, скотилось туда, к ломаченко, которого не сильно поддерживают))
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0
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Bulba_sumkin
Странно, новость уже 20 минут на сайте, но не одна дерьнамовская шабалка еще не отписалась))) сидят тут круглосуточно, обсырают все ветки Шахтера, но как только неудобная новость, все в пpoeбе)) ну или санитар их на процедуры отвел))
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-1
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