Фанатская группировка «Динамо» «WBC» опубликовала заявление, в котором выступила против Григория Суркиса, одного из руководителей киевского клуба.

Ультрас возмутил тот факт, что Суркис в Верховной Раде проголосовал «против» законопроекта про запрет православной церкви Московского патриархата (голосов все равно хватило).

Заявление ультрас

Мы, фанаты «Динамо» Киев, с негодованием узнали, что Григорий Суркис, имеющий отношение к нашему любимому клубу, проголосовал против запрета московской церкви. Этот поступок является еще одним подтверждением того, что Григорий Суркис действует вразрез с национальными интересами Украины.

В течение многих лет он поддерживает связи с пророссийскими политиками и олигархами, систематически действуя против нашего государства. Он был одним из тех, кто активно поддерживал тесные связи с врагом даже после аннексии Крыма, начала войны на Донбассе и продолжает это делать и сейчас. Его голос против запрета московской церкви, которая длительное время распространяет российскую пропаганду и поддерживает агрессию против Украины, стал очередным доказательством его измены. Такая позиция неприемлема, особенно в контексте нынешней борьбы Украины за свою независимость и территориальную целостность.

Для нас, поклонников «Динамо», неприемлемо, что Григорий Суркис все еще имеет отношение к клубу, который всегда был символом украинской гордости и сопротивления благодаря своим болельщикам. Его гуманитарная помощь в виде мивины и средств личной гигиены не способна стереть статус врага с его имени. Григорий Суркис годами причинял вред нашему государству. Он был и остается политической фигурой, активно способствовавшей продвижению пророссийских интересов в Украине. Его действия являются преступлением против нашей страны и заслуживают тюремного заключения.

Мы много лет категорически осуждаем его действия и убеждены, что у «Динамо» Киев должен раз и навсегда отказаться от упоминания этого врага Украины в своей истории.