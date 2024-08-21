ФОТО. «Не справился с управлением». Президент Ингульца оценил ДТП

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал ДТП, которое случилось во время пути на матч Кубка Украины.

«Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубка Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением».

«Все хорошо, состояние стабильное», – сказал Поворознюк.