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  4. ФОТО. «Не справился с управлением». Президент Ингульца оценил ДТП
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 17:13 | Обновлено 21 августа 2024, 17:20
829
4

ФОТО. «Не справился с управлением». Президент Ингульца оценил ДТП

Поворознюк серьезно не пострадал

21 августа 2024, 17:13 | Обновлено 21 августа 2024, 17:20
829
4
ФОТО. «Не справился с управлением». Президент Ингульца оценил ДТП
Telegram

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал ДТП, которое случилось во время пути на матч Кубка Украины.

«Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубка Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением».

«Все хорошо, состояние стабильное», – сказал Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига Ингулец
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Limb.Yuri
Стовпа лупанув, чи що?
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Gargantua81
а что за тарантас?
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0
Андрій Заліщук
Ти з якою швидкістю їхав, що так занесло? Ще й в населеному пункті?
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0
Serhii P.
на стан алкогольного сп"яніння його перевіряли?
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