Украина. Премьер лига21 августа 2024, 17:13 | Обновлено 21 августа 2024, 17:20
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ФОТО. «Не справился с управлением». Президент Ингульца оценил ДТП
Поворознюк серьезно не пострадал
21 августа 2024, 17:13 | Обновлено 21 августа 2024, 17:20
829
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Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал ДТП, которое случилось во время пути на матч Кубка Украины.
«Со мной все хорошо, можете не волноваться, я жив. Ехал на футбол Кубка Украины в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением».
«Все хорошо, состояние стабильное», – сказал Поворознюк.
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