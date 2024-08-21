Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое

В среду, 21 августа 2024 года, проходит матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между «Пробоем» (Городенка) и «Ингульцом» (Петрово).

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По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент клуба УПЛ Александр Поворознюк попал в аварию, когда добирался в Городенку. К счастью, инцидент закончился без пострадавших.

Отмечается, что состояние Александра «стабильно тяжелое», однако после помощи врачей он все же отправился на матч и в данный момент поддерживает «Ингулец» на трибунах стадиона.

В 2023 году известный блогер Дмитрий Гордон выпустил серию расследований об Александре Поворознюке, в которых обвинил его во многих серьезных преступлениях.