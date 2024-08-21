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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 16:54 |
1775
2

Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое

Однако Александр Поворознюк продолжает поддерживать «Ингулец»

21 августа 2024, 16:54 |
1775
2
Скандальный президент клуба УПЛ попал в аварию. Состояние тяжелое
Игорь Бурбас

В среду, 21 августа 2024 года, проходит матч третьего предварительного раунда Кубка Украины между «Пробоем» (Городенка) и «Ингульцом» (Петрово).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, президент клуба УПЛ Александр Поворознюк попал в аварию, когда добирался в Городенку. К счастью, инцидент закончился без пострадавших.

Отмечается, что состояние Александра «стабильно тяжелое», однако после помощи врачей он все же отправился на матч и в данный момент поддерживает «Ингулец» на трибунах стадиона.

В 2023 году известный блогер Дмитрий Гордон выпустил серию расследований об Александре Поворознюке, в которых обвинил его во многих серьезных преступлениях.

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Александр Поворознюк Игорь Бурбас Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу авария Кубок Украины по футболу Пробой Городенка
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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DIBUA
Стан "стально важкий", але на стадіон можна...
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+4
Выталкиватель парашутистов
Он кого-то хорошо принял на ветровое стекло...  100 процентово что был под мухой, но он неприкасаемый в Украине, будет баллотироваться вместо Зеленского в Президенты Украины... Американский след? Или Гордон заказал?
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-1
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