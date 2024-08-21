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Англия
21 августа 2024, 16:59 | Обновлено 21 августа 2024, 17:00
198
1

Один из лидеров сборной Аргентины продлил контракт с клубом из АПЛ

Новое соглашение Астон Виллы с Эмилиано Мартинесом рассчитано до 2029 года

21 августа 2024, 16:59 | Обновлено 21 августа 2024, 17:00
198
1
Один из лидеров сборной Аргентины продлил контракт с клубом из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

«Астон Вилла» официально объявила продлении контракта с голкипером Эмилиано Мартинесом.

31-летний аргентинец подписал с бирмингемским клубом контракт на пять следующих сезонов – до середины 2029 года.

За «Астон Виллу» Эмилиано Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор аргентинец провёл за «вилланов» 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.

В период с 2021 по 2024 год Эмилиано Мартинес выиграл со сборной Аргентины ряд титулов, в частности два Кубка Америки и чемпионат мира, где во всех турнирах признавался лучшим вратарем соревнования.

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Эмилиано Мартинес продление контракта Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Астон Вилла
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Иван Иванов
говноигрок
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