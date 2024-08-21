Один из лидеров сборной Аргентины продлил контракт с клубом из АПЛ
Новое соглашение Астон Виллы с Эмилиано Мартинесом рассчитано до 2029 года
«Астон Вилла» официально объявила продлении контракта с голкипером Эмилиано Мартинесом.
31-летний аргентинец подписал с бирмингемским клубом контракт на пять следующих сезонов – до середины 2029 года.
За «Астон Виллу» Эмилиано Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор аргентинец провёл за «вилланов» 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.
В период с 2021 по 2024 год Эмилиано Мартинес выиграл со сборной Аргентины ряд титулов, в частности два Кубка Америки и чемпионат мира, где во всех турнирах признавался лучшим вратарем соревнования.
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