Один из лидеров сборной Аргентины продлил контракт с клубом из АПЛ

«Астон Вилла» официально объявила продлении контракта с голкипером Эмилиано Мартинесом.

31-летний аргентинец подписал с бирмингемским клубом контракт на пять следующих сезонов – до середины 2029 года.

За «Астон Виллу» Эмилиано Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор аргентинец провёл за «вилланов» 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.

В период с 2021 по 2024 год Эмилиано Мартинес выиграл со сборной Аргентины ряд титулов, в частности два Кубка Америки и чемпионат мира, где во всех турнирах признавался лучшим вратарем соревнования.