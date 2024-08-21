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Лига наций
21 августа 2024, 16:45 |
808
0

Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций

Команда будет принимать соперников в Чехии и Польше

21 августа 2024, 16:45 |
808
0
Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ объявила о том, что сборная Украины домашние матчи 3-го и 4-го тура Лиги наций проведет в Польше.

11 октября команда Сергея Реброва примет Грузию в Познани, а 14 октября сыграет с Чехией во Вроцлаве. Ранее было объявлено, что в 1-м туре Украина примет Албанию в столице Чехии Праге.

Ожидается, что наставник национальной команды в ближайшее время объявит заявку на первые матчи Лиги наций.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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