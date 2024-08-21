Кубок Украины. Матчи 3-го предварительного раунда (обновляется)
21 августа сыграют 12 команд
21 августа пройдет большая часть матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Обращают на себя внимание матчи с участием команд УПЛ Карпаты – Черноморец и Колос – Оболонь.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск) 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1
Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово). Старт в 15:00
Минай – Виктория (Сумы). Старт в 16:00
Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы). Старт в 17:00
Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Старт в 17:00
Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Старт в 18:00
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