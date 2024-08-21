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Кубок Украины
21 августа 2024, 16:05 | Обновлено 21 августа 2024, 16:18
587
0

Кубок Украины. Матчи 3-го предварительного раунда (обновляется)

21 августа сыграют 12 команд

21 августа 2024, 16:05 | Обновлено 21 августа 2024, 16:18
587
0
Кубок Украины. Матчи 3-го предварительного раунда (обновляется)
ФК Заря

21 августа пройдет большая часть матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Обращают на себя внимание матчи с участием команд УПЛ Карпаты – Черноморец и Колос – Оболонь.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск) 1:4
Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1

Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово). Старт в 15:00

Минай – Виктория (Сумы). Старт в 16:00

Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы). Старт в 17:00

Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Старт в 17:00

Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Старт в 18:00

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Заря Луганск Виктория Сумы Буковина Черновцы Оболонь Киев Ингулец Минай Колос Ковалевка Олимпия Савинцы Пробой Городенка Николаев (Львовская обл)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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