Кубок Украины. Матчи 3-го предварительного раунда (обновляется)

21 августа пройдет большая часть матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Обращают на себя внимание матчи с участием команд УПЛ Карпаты – Черноморец и Колос – Оболонь.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Олимпия (Савинцы) – Заря (Луганск) 1:4

Голы: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1

Пробой (Городенка) – Ингулец (Петрово). Старт в 15:00

Минай – Виктория (Сумы). Старт в 16:00

Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы). Старт в 17:00

Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев). Старт в 17:00

Карпаты (Львов) – Черноморец (Одесса). Старт в 18:00