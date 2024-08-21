Ман Сити нашел неожиданную замену Альваресу. Это 29-летний японец

Английский «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием японского нападающего шотландского «Селтика» Кего Фурухаси, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.

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По информации источника, «горожане» видят в 29-летнем футболисте замену для аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который недавно был продан в «Атлетико» Мадрид за 75+20 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кего Фурухаси провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.