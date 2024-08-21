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  4. Ман Сити нашел неожиданную замену Альваресу. Это 29-летний японец
Англия
21 августа 2024, 16:03 |
1319
4

Ман Сити нашел неожиданную замену Альваресу. Это 29-летний японец

Кего Фурухаси может покинуть «Селтик»

21 августа 2024, 16:03 |
1319
4
Ман Сити нашел неожиданную замену Альваресу. Это 29-летний японец
Getty Images/Global Images Ukraine. Кего Фурухаси

Английский «Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием японского нападающего шотландского «Селтика» Кего Фурухаси, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.

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По информации источника, «горожане» видят в 29-летнем футболисте замену для аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который недавно был продан в «Атлетико» Мадрид за 75+20 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Кего Фурухаси провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

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Кего Фурухаси Манчестер Сити Селтик трансферы трансферы АПЛ чемпионат Шотландии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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Комментарии 4
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Serhii P.
яка маячня    По-перше: гравець вже немолодий, по-друге: чемпіонат Шотландії за рівнем навіть близько не знаходиться до Прем"єр-Ліги.
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+1
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antt
От так і в нас говорили що наші гравці грають в європейських клубах (і то тільки недавно). Тому у нас така сильна збірна. Так само в японців напевно немало легіонерів. Але я чесно кажучи мало кого згадаю взагалі, хоча в принципі у них завжди сильна збірна хоча не настільки.
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