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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 15:50 | Обновлено 21 августа 2024, 16:06
1471
0

Экс-форвард сборной Украины имеет варианты продолжения карьеры за границей

Филипп Будковский прокомментировал ситуацию со своим трудоустройством

21 августа 2024, 15:50 | Обновлено 21 августа 2024, 16:06
1471
0
Экс-форвард сборной Украины имеет варианты продолжения карьеры за границей
ФК Полесье. Филипп Будковский

Бывший нападающий национальной сборной Украины (6 матчей) и житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал ситуацию со своим трудоустройством.

– Варианты есть. Из разных чемпионатов. Как из-за рубежа, так и из нашего. Общаемся с руководством. В ближайшее время будет какая-то ясность.

– У Вас действительно есть предложение от «Левого берега»?

– Да, было конкретное предложение. Была встреча с президентом и главным тренером.

Напомним, после недавнего ухода из «Полесья» 32-летний Филипп Будковский находится в статусе свободного агента.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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