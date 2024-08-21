Экс-форвард сборной Украины имеет варианты продолжения карьеры за границей
Филипп Будковский прокомментировал ситуацию со своим трудоустройством
Бывший нападающий национальной сборной Украины (6 матчей) и житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал ситуацию со своим трудоустройством.
– Варианты есть. Из разных чемпионатов. Как из-за рубежа, так и из нашего. Общаемся с руководством. В ближайшее время будет какая-то ясность.
– У Вас действительно есть предложение от «Левого берега»?
– Да, было конкретное предложение. Была встреча с президентом и главным тренером.
Напомним, после недавнего ухода из «Полесья» 32-летний Филипп Будковский находится в статусе свободного агента.
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