Экс-форвард сборной Украины имеет варианты продолжения карьеры за границей

Бывший нападающий национальной сборной Украины (6 матчей) и житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал ситуацию со своим трудоустройством.

– Варианты есть. Из разных чемпионатов. Как из-за рубежа, так и из нашего. Общаемся с руководством. В ближайшее время будет какая-то ясность.

– У Вас действительно есть предложение от «Левого берега»?

– Да, было конкретное предложение. Была встреча с президентом и главным тренером.

Напомним, после недавнего ухода из «Полесья» 32-летний Филипп Будковский находится в статусе свободного агента.