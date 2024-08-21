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  4. Сербский теннисист завершил карьеру в 32 года
ATP
21 августа 2024, 14:58 |
188
0

Сербский теннисист завершил карьеру в 32 года

Филип Краинович сыграл последний матч в квалификации US Open

21 августа 2024, 14:58 |
188
0
Сербский теннисист завершил карьеру в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Краинович

После поражения в квалификационном раунде US Open сербский теннисист Филип Краинович объявил, это был его последний турнир в качестве профессионального теннисиста.

«Делить корт и соревноваться с лучшими в истории этого вида спорта – это была моя мечта. Как и в любом другом виде спорта, взлеты и падения – это часть пути. Мой путь был бурным, интересным и иногда для многих, включая меня, нелогичным. Хотя мне немного грустно, что я не выиграл ни одного турнира ATP, я горжусь своими пятью финалами.

С большой грустью я хочу объявить о завершении своей профессиональной теннисной карьеры», – написал он в социальных сетях.

Отметим, что Краинович выиграл 10 турниров серии ATP Challenger Tour, был 26-й ракеткой мира. В 2017-м он дошел до финала Мастерса в Париже. На турнирах Grand Slam он не заходил дальше третьего раунда.

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Филип Краинович завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: Instagram
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