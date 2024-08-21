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  4. ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой
Испания
21 августа 2024, 11:37 | Обновлено 21 августа 2024, 11:39
1462
1

ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой

Важная дата в жизни украинского вратаря мадридского «Реала»

21 августа 2024, 11:37 | Обновлено 21 августа 2024, 11:39
1462
1
ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотосессию, посвященную годовщине отношений с его женой Анастасией.

«9 лет вместе. Уже даже не помним времени друг без друга», – подписала публикацию жена 25-летнего Андрея.

Напомним, супруги Лунины с 2018 года живут в Испании. У пары есть сын.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин окончательно определился относительно своего будущего в мадридском «Реале».

ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига фото фотосессия lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Ukraine
Гарна пара.
Удачі в житєвих звершеннях.
Побільше перемог.
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