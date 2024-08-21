ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой
Важная дата в жизни украинского вратаря мадридского «Реала»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотосессию, посвященную годовщине отношений с его женой Анастасией.
«9 лет вместе. Уже даже не помним времени друг без друга», – подписала публикацию жена 25-летнего Андрея.
Напомним, супруги Лунины с 2018 года живут в Испании. У пары есть сын.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин окончательно определился относительно своего будущего в мадридском «Реале».
ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой
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