Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотосессию, посвященную годовщине отношений с его женой Анастасией.

«9 лет вместе. Уже даже не помним времени друг без друга», – подписала публикацию жена 25-летнего Андрея.

Напомним, супруги Лунины с 2018 года живут в Испании. У пары есть сын.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин окончательно определился относительно своего будущего в мадридском «Реале».

ФОТО. «9 лет вместе». Лунин поделился милой фотосессией с женой