Металлист 1925 может подписать лучшего бомбардира УПЛ 2020/21
Владислав Кулач получил шанс возвратиться в украинский футбол
Харьковский «Металлист 1925» может подписать украинского нападающего Владислава Кулача, сообщает издание Dynamomania.
По информации источника, приглашение в клуб 31-летний футболист получит лично от нового главного тренера Патрика ван Леувена.
Напомним, с 4 августа 2024 года Кулач находится в статусе свободного агента. В его последнем клубе, армянском «Пюнике», с ним попрощались через месяц после подписания контракта.
Лучший период в карьере Владислава пришелся на сезон 2020/21, когда в составе полтавской «Ворсклы» он с 15 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ.
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