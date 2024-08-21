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Украина. Первая лига
21 августа 2024, 11:07 | Обновлено 21 августа 2024, 11:08
364
0

Металлист 1925 может подписать лучшего бомбардира УПЛ 2020/21

Владислав Кулач получил шанс возвратиться в украинский футбол

21 августа 2024, 11:07 | Обновлено 21 августа 2024, 11:08
364
0
Металлист 1925 может подписать лучшего бомбардира УПЛ 2020/21
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Харьковский «Металлист 1925» может подписать украинского нападающего Владислава Кулача, сообщает издание Dynamomania.

По информации источника, приглашение в клуб 31-летний футболист получит лично от нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Напомним, с 4 августа 2024 года Кулач находится в статусе свободного агента. В его последнем клубе, армянском «Пюнике», с ним попрощались через месяц после подписания контракта.

Лучший период в карьере Владислава пришелся на сезон 2020/21, когда в составе полтавской «Ворсклы» он с 15 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ.

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Владислав Кулач Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
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