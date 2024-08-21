Элина Свитолина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Во втором раунде пятая сеяная украинка сразится против Элины Аванесян из Армении (№51 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Сан – Карле. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Линды Носковой (№35 WTA) или Ван Сию (№56 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА