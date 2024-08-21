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  4. Элина Свитолина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 августа 2024, 10:20 |
829
0

Элина Свитолина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Монтеррее

21 августа 2024, 10:20 |
829
0
Элина Свитолина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Во втором раунде пятая сеяная украинка сразится против Элины Аванесян из Армении (№51 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Сан – Карле. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Линды Носковой (№35 WTA) или Ван Сию (№56 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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