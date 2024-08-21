Очередной легионер. ЛНЗ подпишет звезду чемпионата Грузии

Черкасский ЛНЗ до конца трансферного окна должен объявить о подписании грузинского полузащитника «Иберии 1999» Шоты Ноникашвили, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Если переход действительно состоится, то 23-летний футболист станет 11 легионером в ЛНЗ.

В этом розыгрыше чемпионата Грузии Шота Ноникашвили отметился 8 забитыми мячами в 17 матчах, что делает его одним из лучших бомбардиров лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет вингера «Шахтера» Дмитрия Топалова.