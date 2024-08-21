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  4. Очередной легионер. ЛНЗ подпишет звезду чемпионата Грузии
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 10:30 |
837
0

Очередной легионер. ЛНЗ подпишет звезду чемпионата Грузии

Шота Ноникашвили пополнит состав черкасчан

21 августа 2024, 10:30 |
837
0
Очередной легионер. ЛНЗ подпишет звезду чемпионата Грузии
ФК Иберия 1999. Шота Норикашвили

Черкасский ЛНЗ до конца трансферного окна должен объявить о подписании грузинского полузащитника «Иберии 1999» Шоты Ноникашвили, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Если переход действительно состоится, то 23-летний футболист станет 11 легионером в ЛНЗ.

В этом розыгрыше чемпионата Грузии Шота Ноникашвили отметился 8 забитыми мячами в 17 матчах, что делает его одним из лучших бомбардиров лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет вингера «Шахтера» Дмитрия Топалова.

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Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги
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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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