Очередной легионер. ЛНЗ подпишет звезду чемпионата Грузии
Шота Ноникашвили пополнит состав черкасчан
Черкасский ЛНЗ до конца трансферного окна должен объявить о подписании грузинского полузащитника «Иберии 1999» Шоты Ноникашвили, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
Если переход действительно состоится, то 23-летний футболист станет 11 легионером в ЛНЗ.
В этом розыгрыше чемпионата Грузии Шота Ноникашвили отметился 8 забитыми мячами в 17 матчах, что делает его одним из лучших бомбардиров лиги. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подпишет вингера «Шахтера» Дмитрия Топалова.
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