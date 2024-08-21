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  4. ТРУБИН: «Я хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время»
Португалия
21 августа 2024, 09:55 |
1352
4

ТРУБИН: «Я хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время»

Украинский вратарь «Бенфики» высказался по поводу войны на родине

21 августа 2024, 09:55 |
1352
4
ТРУБИН: «Я хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время»
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о войне на родине:

«Для меня это немного... Не немного, а очень тяжело, потому что я все время смотрю новости, разговариваю с семьей о том, что произошло и что не произошло. Это трудно, очень трудно для меня. Я очень хочу туда поехать, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям... Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по этому, но в Лиссабоне у нас также много украинцев и португальцев, которые очень добрые и помогают нам во всем».

Ранее «Бенфика» подтвердила травму Анатолия Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: ФК Бенфика
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Комментарии 4
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D. K.
Якесь в"ю не зрозуміле, він типу не може провідати сім"ю, друзів, поїсти борщика, вареників бо що? бо війна чи не зможе виїхати, чи що він мав на увазі? а нічого що 29млн живе постійно тут під обстрілами і нічого, "НЕ ВАЖКО" нам, а вам ВАЖКО так, в ЄС, США, ми вас розуміємо, вам дууужеее важко)
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+9
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pricolist
Якось фраза вирвана з контексту і не зовсім зрозуміла його думка
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+1
turist86
Трубін є у списку спортсменів, які отримали спеціальний дозвіл від Мінспорту виїхати за кордон на час змагань, але не повернулися у визначений термін
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0
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