ТРУБИН: «Я хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время»

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о войне на родине:

«Для меня это немного... Не немного, а очень тяжело, потому что я все время смотрю новости, разговариваю с семьей о том, что произошло и что не произошло. Это трудно, очень трудно для меня. Я очень хочу туда поехать, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям... Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по этому, но в Лиссабоне у нас также много украинцев и португальцев, которые очень добрые и помогают нам во всем».

Ранее «Бенфика» подтвердила травму Анатолия Трубина.