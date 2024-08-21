ТРУБИН: «Я хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время»
Украинский вратарь «Бенфики» высказался по поводу войны на родине
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о войне на родине:
«Для меня это немного... Не немного, а очень тяжело, потому что я все время смотрю новости, разговариваю с семьей о том, что произошло и что не произошло. Это трудно, очень трудно для меня. Я очень хочу туда поехать, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям... Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по этому, но в Лиссабоне у нас также много украинцев и португальцев, которые очень добрые и помогают нам во всем».
Ранее «Бенфика» подтвердила травму Анатолия Трубина.
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