Украина. Премьер лига21 августа 2024, 09:26 |
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Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги
Иван Ермачков может вернуться в Украину
21 августа 2024, 09:26 |
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Киевское «Динамо» интересуется украинским центральным защитником бременского «Вердера» Иваном Ермачковым, сообщает издание Legioners.ua.
По информации источника, представители столичного клуба следили за игрой 19-летнего футболиста во время юношеского чемпионата Европы 2024 года в Северной Ирландии.
В сезоне 2023/24 Иван Ермачков провел 20 матчей в западной конференции юношеской Бундеслиги, отметившись 2 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Динамо» Киев интересуется испанским нападающим «Легии» Марком Гуалем.
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