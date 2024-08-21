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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 09:26 |
543
1

Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги

Иван Ермачков может вернуться в Украину

21 августа 2024, 09:26 |
543
1
Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги
УАФ. Иван Ермачков

Киевское «Динамо» интересуется украинским центральным защитником бременского «Вердера» Иваном Ермачковым, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, представители столичного клуба следили за игрой 19-летнего футболиста во время юношеского чемпионата Европы 2024 года в Северной Ирландии.

В сезоне 2023/24 Иван Ермачков провел 20 матчей в западной конференции юношеской Бундеслиги, отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» Киев интересуется испанским нападающим «Легии» Марком Гуалем.

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