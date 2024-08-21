Источник: Динамо интересуется защитником клуба Бундеслиги

Киевское «Динамо» интересуется украинским центральным защитником бременского «Вердера» Иваном Ермачковым, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, представители столичного клуба следили за игрой 19-летнего футболиста во время юношеского чемпионата Европы 2024 года в Северной Ирландии.

В сезоне 2023/24 Иван Ермачков провел 20 матчей в западной конференции юношеской Бундеслиги, отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» Киев интересуется испанским нападающим «Легии» Марком Гуалем.